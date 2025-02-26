شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يتجه لمزيد من الهبوط.. ما هي تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ قرب نفس مستويات إغلاق السوق أمس بعد هبوط 50 جنيها، وسط توقعات بتغيرات جديدة في سعر الذهب بالسوق المصري نحو الهبوط مع الانخفاض العالمي للذهب.

ويشهد سوق الذهب العالمي تطورات ملحوظة في سعر الأونصة نحو الهبوط قرب 2900 مما يشير إلي هبوط وشيك للذهب في مصر .

أسعار الذهب اليوم