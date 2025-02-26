شكرا لقرائتكم خبر عن تلاشى مخاطر الجيوسياسية المرتبطة تعطل الإمدادات.. أهم المؤثرات فى أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها حوالي %0.4 لخام برنت وحوالي 0.5% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وذكر التقرير أن العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط الخام تضمنت الأتى.

تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمكانية تعطل الإمدادات وحركة التجارة النفطية في الشرق الأوسط - أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.6 مليون برميل، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024 وهو 432.5 مليون برميل، بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير.

الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية. المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات إلى ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية، وإضعاف الاقتصاد العالمي، ومن ثم خفض الطلب على الوقود. التوقعات بشأن إمكانية إعادة تشغيل تدفقات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مما يعني عودة نحو 300 ألف بي إلى سوق النفط العالمية. التقارير التي تشير إلى اكتشاف فيروس كورونا جديد في الصين، مما آثار المخاوف بشأن تعرض أسواق النفط لصدمة على جانبي العرض والطلب، على غرار عام 2020.

ارتفاع عدد حفارات النفط الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2024 وهو 488 حفارة، في مؤشر مبكر لإمكانية ارتفاع الإنتاج المستقبلي.

أمل العوامل الرئيسية التي حدث من انخفاض أسعار النفط الخام فتضمنت الأتى ..

تزايد اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، حيث انخفضت تدفقات النفط من خط أنابيب Consortium في بحر قزوين بنسبة 30 - 40%. كما أدى استهداف محطة ضخ خط أنابيب Kropotkinskaya لخفض تدفقات النفط من كازاخستان.

مخاوف نقص الإمدادات المرتبطة باضطرابات الطقس، حيث توقفت عمليات تحميل النفط من ميناء Novorossiisk الروسي بسبب حدوث عاصفة، كما يتوقع انخفاض انتاج النفط في ولاية Dakota الشمالية الأمريكية بما يصل إلى 150 بي بسبب الطقس البارد.

تنامي التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك + نحو تأجيل الزيادة المخطط لها في الإنتاج من النفط الخام خلال الفترة المقبلة.