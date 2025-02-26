الاقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 26-2-2025 يسجل 50.52 للشراء

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 26-2-2025 يسجل 50.52 للشراء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:00 ص

يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 26-2-2025 ، فى البنك المركزي 50.52 جنيه للشراء ،و 50.66 للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.53   جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء
50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51  جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
 

50.60 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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