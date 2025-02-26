شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 26-2-2025 يسجل 50.52 للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 26 فبراير 2025 02:00 ص
يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 26-2-2025 ، فى البنك المركزي 50.52 جنيه للشراء ،و 50.66 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع
50.55 جنيه للشراء
50.65 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء
50.69 جنيه للبيع
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