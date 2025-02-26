شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة لمتحف جاير أندرسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎يُعد متحف جاير أندرسون من أهم المعالم الأثرية الإسلامية في مصر، والتي تتميز بتصميمها المعمارى الشرقى، كان المتحف في الأصل عبارة عن منزلين منفصلين تم بنائهما خلال العصر العثمانى بجوار بعضهما البعض.

‎شيد المنزل الأول المعلم عبد القادر الحداد عام 1540، وكانت السيدة آمنه بنت سالم آخر من امتلكته، أما المنزل الثاني فشيده الحاج محمد بن سالم بن جلمام الجزار عام 1631، وتعاقبت على سكنه أسر مختلفة حتى سكنته سيدة من جزيرة كريت فعُرف باسم بيت الكريتلية نسبة إليها. وفي عام 1935، سكن المنزلين الضابط الإنجليزي جاير أندرسون، وربطهما ببعضهما البعض عن طريق ممر.

‎بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1942، حين غادر جاير أندرسون مصر، واهباً المنزل ومجموعاته الأثرية النادرة التي جمعها على مدار حياته من مختلف العصور والأقطار، إلى لجنة حفظ الآثار العربية.

‎يتكون المتحف من عدد من القاعات المجهزة بأثاث من نفس طراز القاعة فمنها الأندلسية والدمشقية والصينية، بالإضافة إلى مجموعة قاعات تتبع عمارة المنزل منها الحرملك، والسلاملك، والاحتفالات وغيرها.

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أسعار تذاكر الزيارة:

‎للمصريين: 10 جنيها.

‎للطالب المصري: 5 جنيهات.

‎للأجنبى: 100 جنيها.

‎للطالب الأجنبى: 50 جنيها.

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‎مواعيد الزيارة:

‎من 9 صباحًا حتى 3 مساءً.