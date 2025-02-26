شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر أميناً للاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، قرارا بتعيين الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، في منصب أمينا للإستثمار والشؤون الإقتصادية،للحزب.

وجاء اختيار " نصر " خلال اجتماعات لجنة القيادات التي ترأسها الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، إذ تم تعيين امناء الأمانات المركزية من بينهم طارق سلام أمينا للدفاع والأمن القومي، ود.محمود مسلم أمينا للإعلام، ود. ياسر عبد المقصود أمينا الريادة الأعمال، و النائب فايز أبو حرب أمينا للقبائل والعائلات ،واللواء عادل لبيب أمينا لشؤون المجالس المحلية، ود.إيمان كريم لأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، ود. عمرو بصيلة لأمانة التعليم، والنائب سليمان وهدان أمينا للشؤون البرلمانية.



وكانت لجنة شئون الأحزاب بمجلس النواب قد أقرت قبل أيام، اعتماد حزب الجبهة الوطنية والذي حظى بشعبية جارفة خلال فترات توقيع التوكيلات الشعبية من المصريين علي مستوى المحافظات.



وتمتلك الدكتورة سحر نصر أمين عام الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة، خبرات واسعة تتجاوز٣٠ عاما في مجالات برامج التمويل والتنمية الشاملة المجتمعية والمستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقضايا الاستثمار.



عملت "نصر" خلال ال٣٠ عاما السابقة في مجموعة البنك الدولي وساهمت بقوة في إعداد برامج تنموية لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت دعم السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وتمكين الفئات المهمشة .



كما تولت حقيبة " نصر" وزارتي التعاون الدولي والاستثمار في منذ عام ٢٠١٦ حتي نهاية. ٢٠١٩ وساعدت في دعم برامج الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية والاستثمارية .



تساهم الدكتورة سحر نصر بقوة من خلال بيت الزكاة والصدقات التابع لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في دعم برامج تنموية ومستدامة للفئات الأولي بالرعاية وتمكين المهمشين للخروج من دائرة الفقر.