شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات المسائية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية الثلاثاء 25 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التعاملات المسائية، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 25 - 2 - 2025، وفقا للبنك الأهلى المصرى، حيث يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطري، وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.



وجاءت الأسعار كالتالى:

سعر الدولار اليوم

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.83 جنيه للشراء.

53.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.70 جنيه للشراء.

64.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

163.07 جنيه للشراء.

164.13 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.