شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات المسائية.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 25 فبراير 2025 10:00 م
يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25-2-2025 ،مسجلا فى البنك المركزي 50.52 جنيه للشراء ،و 50.66 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع
50.55 جنيه للشراء
50.65 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء
50.69 جنيه للبيع
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