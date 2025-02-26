شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25-2-2025.

إيقاف تداول سهمين



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.7 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.79%، والعرب على 4.9%، واستحوذت المؤسسات على 22.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.4 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، 91.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 134.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30654 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 38186 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13484 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة، فيما زاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 10504 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 4.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 29.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.83%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.73%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 78.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.40%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 43.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 58.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.714 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.80%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 26.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.