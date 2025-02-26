شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط الأخير.. سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ بعد تراجع 50 جنيها، وسط تطورات ملحوظة في سعر الذهب العالمي نحو الهبوط الآن قرب 2900 دولار.

أسعار الذهب اليوم



- سعر عيار 24 يسجل 4703 جنيهات

- سعر عيار 21 يسجل 4115 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3527 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2743 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 32920 جنيه.

أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.

ويعود سبب الارتفاع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية الجديدة بعد وصول دونالد ترامب وفرض جمارك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر.

سوق الذهب في مصر تأثر بشكل مباشر بالتطورات العالمية، حيث أن ارتفاع الأسعار عالميًا ينعكس على تكلفة تسعير الذهب في مصر، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع.

ويتراجع الطلب على الذهب في مصر ولا يزال محدودا، خاصةً في ظل استخدام الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار في أوقات التقلبات الاقتصادية.