شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “دار وإعمار” تستعرض أحدث مشاريعها السكنية وتوقع اكثر من اتفاقية في معرض ريستاتكس العقاري 2025 في الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عرضت دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، الشركة الرائدة في قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية منذ عام 2007، أحدث مشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2025. وأكدت الشركة التزامها بردم الفجوة في قطاع الإسكان وإثراء المجتمعات ودعم رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تطوير مجتمعات عالية الجودة ومتمحورة حول العائلات في مواقع استراتيجية في مختلف أنحاء المملكة.

واستعرضت الشركة ضمن المعرض عن اثنين من مشاريعها، وهما سرايا الفرسان2 وتالا الخزام، اللذين يعتمدان على مفاهيم فريدة من نوعها في مجال السكن، بما يعكس التزام الشركة بمعايير الجودة والاستدامة والحياة الذكية. كما وقعت الشركة اتفاقيتين مع البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني، لتعزيز الجهود الرامية إلى توفير حلول التمويل المرنة والمبتكرة لمشتري المنازل.

وشاركت الشركة أحدث منتجاتها العقارية، الموجهة لتلبية مختلف تفضيلات نمط الحياة، مع التركيز على الجودة العالية وضمان الرفاهية بأسعار مناسبة.

سرايا الفرسان2 هو مجتمع سكني متكامل مصمم للعائلات، يضم منازل بتصاميم حديثة وعملية. يتميز بموقعه في ضاحية الفرسان بالقرب من مطار الملك خالد ويشمل مرافق متنوعة مثل الحدائق والمناطق التجارية والمساجد والمدارس داخل الضاحية، مما يوفر بيئة متكاملة تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة مع أسلوب حياة مريح وآمن وسط أجواء مجتمعية نابضة بالحياة.

تالا الخزام هي وجهة سكنية متطورة تجمع بين التكنولوجيا الذكية والتصميم المستدام ومعايير الراحة الحديثة لتقديم تجربة معيشية متكاملة. تتميز بتصميم أنيق ومرافق مجتمعية شاملة ومساحات خضراء وحدائق خاصة مع موقع استراتيجي في ضاحية خزام شمال الرياض بالقرب من المرافق الحيوية مثل المدارس والمستشفيات مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن أسلوب حياة متوازن ومتطور.

وأكد منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة بشركة دار وإعمار، أهمية معرض ريستاتكس الرياض العقاري بوصفه منصة لدفع نمو القطاع وتعزيز التفاعل مع العملاء، وقال تعليقاً على هذا الموضوع:

“يتجاوز معرض ريستاتكس الرياض العقاري المفهوم التقليدي للمعارض العقارية، فهو يجمع المطورين والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات، مما يساعد المشترين على إيجاد المنازل المناسبة لهم، ويوفر وصولاً مباشراً إلى الجهات المعنية المناسبة. ونجحنا من خلال الشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان في تسليم الاف الوحدات السكنية، مما يعزز دورنا في رسم ملامح مستقبل قطاع الإسكان في المملكة”.

“وتساهم الاتفاقيات مع البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني في دعم جهود الشركة الرامية إلى تعزيز القدرة على امتلاك المنازل، من خلال توفير حلول تمويل عملية للمشترين تتناسب مع إمكانياتهم المالية؛ كما أنها تعكس التزام الشركة بتوفير الفرص للعائلات السعودية للاستثمار في المنازل عالية الجودة بسهولة”.

ومنذ تأسيسها عام 2007، أطلقت دار وإعمار ما يقارب 40 مشروعاً سكنياً في المنطقة الوسطى والشرقية والغربية في المملكة، تتميز بمواقعها الاستراتيجية وأسلوب تطويرها المستدام وتصميمها المتمحور حول العملاء. وأعلنت الشركة عن بيع أكثر من 50% من الوحدات السكنية المتوفرة ضمن آخر مشاريعها التي أُعلن عنها في معرض سيتي سكيب 2024، مما يعكس الثقة التي تحظى بها الشركة ضمن سوق العقارات.

تواصل دار وإعمار الارتقاء بمكانتها الرائدة في السوق نظراً لسجلها المتين بتوفير حلول سكنية عالية الجودة، وسعيها المستمر لبناء مجتمعات مبتكرة ومصممة بعناية لتعزيز التواصل والرفاهية والاستدامة. ويتمحور تركيز الشركة على توسيع فرص امتلاك المنازل وإرساء معايير جديدة في قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.

لمحة حول دار وإعمار

تأسست دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري عام 2007، وهي علامة موثوقة في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، إذ تلتزم بتطوير مجتمعات مستدامة وعالية الجودة للارتقاء بمفهوم المعيشة العصرية. وتحظى الشركة بحضور مميز في المنطقة الوسطى والشرقية والغربية في المملكة، حيث نجحت بتسليم أكثر من 40 مشروعاً سكنياً وفرت منازل مصممة بعناية في مواقع مميزة لآلاف العائلات.

وتساهم الشركة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال التزامها بردم الفجوة في سوق المنازل عبر توفير حلول سكنية ذكية ومناسبة تواكب تطلعات المستقبل. وتتميز المنتجات الرائدة للشركة، سرايا وتالا، بتصميمها العملي والتزامها بأرقى معايير الابتكار والعافية، لضمان المحافظة على القيمة طويلة الأمد لمالكي المنازل.

وتواصل الشركة إرساء معايير جديدة في المشهد العقاري سريع النمو في المملكة، من خلال دمج عناصر التصميم العصرية مع معايير الاستدامة وحلول التمويل المرنة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://darwaemaar.com/en/

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