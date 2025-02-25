شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 أيام.. 210 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة بـ 13 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

نقاط بيع الترفيه والثقافة

نقاط البيع الأسبوعية

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 16 - 22 فبراير 2025م, 210.088.000 عملية، بقيمة 13.045.971.000 ريال، مقابل 13.320.771.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.553.000 بقيمة 873.160.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.694.000 بقيمة 360.041.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 129.000 بقيمة 123.522.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.109.000 بقيمة 170.651.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.383.000 بقيمة 915.084.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.331.000 بقيمة 749.698.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.386.000 بقيمة 359.354.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 723.000 بقيمة 367.052.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 717.000 بقيمة 52.307.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 201.000 بقيمة 262.777.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.511.000 بقيمة 1.549.191.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.408.000 بقيمة 269.754.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 60.583.000 بقيمة 1.903.717.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 47.717.000 بقيمة 1.904.558.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.698.000 بقيمة 102.808.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.757.000 بقيمة 680.972.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 37.188.000 بقيمة 2.401.325.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 67.898.000 بقيمة 4.616.132.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.424.000 بقيمة 555.807.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.459.000 بقيمة 536.894.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.312.000 بقيمة 229.444.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.658.000 بقيمة 196.940.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.938.000 بقيمة 146.089.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.842.000 بقيمة 317.935.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.536.000 بقيمة 373.437.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.766.000 بقيمة 646.245.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 25.506.000 بقيمة 1.892.163.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 70.748.000 بقيمة 3.534.885.000 ريال.