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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة بمؤتمر "BMO": المملكة تنفذ مشاريع تعدين كبرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر, في المؤتمر الدولي للمعادن والتعدين والمعادن الحرجة BMO، الذي يُعقد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025.
ويُعد المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من قادة صناعة التعدين والمعادن وكبرى شركات التمويل الدولية؛ لاستعراض أبرز التطورات في القطاع ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة حول العالم.
وتضمنت الاجتماعات مناقشات مع قادة الشركات العالمية العاملة في مجالات المعادن الثمينة، والنحاس، والذهب، والفضة، والليثيوم، والمعادن الحرجة المستخدمة في الصناعات المستقبلية, وركزت النقاشات على تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتبادل الخبرات التقنية المتقدمة في قطاع التعدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع على المستوى الدولي.
ويُعد المؤتمر الدولي للمعادن والتعدين والمعادن الحرجة BMO واحدًا من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع التعدين، حيث يجمع سنويًا قادة الصناعة والمستثمرين وخبراء التمويل لمناقشة آخر التطورات والفرص الاستثمارية في مجالات المعادن والتعدين. يُعقد المؤتمر بتنظيم من بنك BMO، ويُعتبر ملتقى هامًا لتبادل الأفكار والرؤى حول سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحرجة، واستراتيجيات التطوير المستدام في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من قادة صناعة التعدين والمعادن وكبرى شركات التمويل الدولية؛ لاستعراض أبرز التطورات في القطاع ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة حول العالم.
كبرى شركات التعدينوعقد المهندس المديفر سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء ومسؤولي عددٍ من كبرى شركات التعدين والمعادن الدولية، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون المشترك وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة العربية السعودية، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين في المملكة، والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وتضمنت الاجتماعات مناقشات مع قادة الشركات العالمية العاملة في مجالات المعادن الثمينة، والنحاس، والذهب، والفضة، والليثيوم، والمعادن الحرجة المستخدمة في الصناعات المستقبلية, وركزت النقاشات على تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتبادل الخبرات التقنية المتقدمة في قطاع التعدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع على المستوى الدولي.
مشاريع التعدين الكبرىوأكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين على أهمية الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتراكمة في تطوير قطاع التعدين بالمملكة، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع التعدين الكبرى، التي تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد المؤتمر الدولي للمعادن والتعدين والمعادن الحرجة BMO واحدًا من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع التعدين، حيث يجمع سنويًا قادة الصناعة والمستثمرين وخبراء التمويل لمناقشة آخر التطورات والفرص الاستثمارية في مجالات المعادن والتعدين. يُعقد المؤتمر بتنظيم من بنك BMO، ويُعتبر ملتقى هامًا لتبادل الأفكار والرؤى حول سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحرجة، واستراتيجيات التطوير المستدام في هذا القطاع الحيوي.