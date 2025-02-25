شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 25-2-2025 فى مصر.. عيار 21 بدون مصنعية 4115 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25فبراير 2025، حيث، ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر عيار 24 يسجل 4703 جنيهاً.

- سعر عيار 21 يسجل 4115 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3527.25 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2743.25 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 32920 جنيه.



تقلبات فى سوق الذهب العالمى

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات فى السوق الذهب العالمى، وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.