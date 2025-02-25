شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ستاندرد آند بورز وداو جونز.. تباين مؤشرات الأسهم العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم العالمية

الرسوم الجمركية

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الثلاثاء، حيث فتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، وسط مخاوف من توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أثر على التوقعات للمنطقة.وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 75ر22446 نقطة، فيما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 33ر8087 نقطة. وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 8684 نقطة.وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر0 %، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر0 %. وهبط مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 79ر38237 نقطة، حيث تم إعادة فتح الأسواق في اليابان بعد عطلة أمس الاثنين.وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3ر1 % ليصل إلى 02ر23034 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 8ر0 % ليصل إلى 04ر3346 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 90ر8251 نقطة. وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 29ر2630 نقطة، بعدما خفض بنك كوريا أسعار الفائدة الرئيسية إلى 75ر2 % من 3%، في ثالث خفض له خلال أربعة اجتماعات، في خطوة لدعم الاقتصاد المتباطئ. وانخفض مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2ر1 %، فيما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 3ر0 %.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن زيادات الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستمضي قدما بعد تأجيل لمدة شهر. وأثار ترامب غضب عدة شركاء تجاريين للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وهدد برفع الرسوم الجمركية ما دعاهم إلى الرد من جانبهم بفرض ضرائب على الواردات، ما قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو حرب تجارية. كما فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية بسبب دور بكين في إنتاج مادة الفنتانيل الأفيونية.وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تباين مع نهاية تداولات أمس الاثنين. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات مرتفعا بواقع 19ر33 نقطة، أو 1ر0 %، ليصل إلى 21ر43461 نقطة.وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بواقع 88ر29 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 25ر5983 نقطة، بعد التذبذب بين المكاسب والخسائر الصغيرة عدة مرات خلال جلسة التداول.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بواقع 08ر237 نقطة، أو 2ر1 %، ليصل إلى 92ر19286 نقطة. وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 2 سنت ليصل إلى 68ر70 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 14 سنتا ليصل إلى 19ر74 دولارا للبرميل.وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 78ر149 ين ياباني من 71ر149 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 0467ر1 دولار من 0468ر1 دولار.