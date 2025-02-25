شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الشاعر يوجه الشكر لرئيس الوزراء للموافقة على فتح طريق طيبة أمام حركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحية بأثره بالشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاستجابته، بإصدار قرار بفتح طريق طيبة الذى يربط مدينتى الغردقة والأقصر أمام حركة السيارات السياحية.

ووفقا للإعلان من المقرر فتح الطريق غدا الأربعاء، يأتى فتح الطريق أمام الحافلات السياحية نتيجة إيجابية للتنسيق بين اتحاد الغرف السياحية وكل من وزارات الداخلية والسياحة والآثار والنقل وغرفة شركات السياحة.

وكان حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية قد تقدم بطلب إلى وزير السياحة والآثار بضرورة رفع كفاءة وفتح خمس طرق أمام الحركة السياحية من بينها طريق طيبة الذى يربط الغردقة بالأقصر، وقد تم عرض الطلب على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تمت مناقشة الطلب وتقرر البدء بافتتاح طريق طيبة أمام حركة السياحة بدء من غد الأربعاء.

حسام الشاعر

وأشاد الشاعر بجهود كافة الجهات التى تعاونت لفتح الطريق وتلبية طلب القطاع السياحى وفى مقدمتهم وزارات الداخلية والسياحة والآثار والنقل ومساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار بالإضافة لمسؤولى محافظتى الأقصر والبحر الأحمر، كما أشاد رئيس الاتحاد بجهود ثروت عجمى رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر الذى بذل جهدا كبيرا لافتتاح طريق طيبة والتعاون مع الاتحاد وكافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الأمر.

ويعد طريق طيبة واحدا من خمسة طرق شدد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على أهمية رفع كفاءتهم وفتحهم أمام الحافلات السياحية الأمر الذى يحقق سلامة السائحين ويوفر الوقت ويؤدى إلى رفع معدلات الحركة السياحية بالصعيد.

والطرق الخمس التى تضمنها طلب رئيس الاتحاد هى:-

● طريق الغردقة - مرسى علم، والذى يحتاج ازدواج الطريق ورفع كفاءته حيث يقع الطريق فى الذهاب داخل القرى وليس طريق سريع.

● طريق الغردقة - الأقصر "طريق طيبة".

● طريق أسوان - أبو سمبل، مطلوب إزدواج الطريق.

● طريق الأقصر - أسوان الصحراوى الغربى، والمطلوب فتحه أمام حركة السياحة.

● طريق مرسى علم - الأقصر، والمطلوب رفع كفاءته وفتحه للسياحة.