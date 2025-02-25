شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-2-2025 بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حيث، ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

- سعر عيار 24 يسجل 4702.75 جنيهاً.

- سعر عيار 21 يسجل 4115 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3527.25 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2743.25 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 32920 جنيه.



تقلبات سوق الذهب العالمي

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهبي العالمي،وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.