شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة السياحة تنهى إجراءات معاينة أماكن إقامة حجاج السياحة المصريين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة الحج والعمرة السعودية وعدد من شركات السياحة المصرية لمناقشة سبل التعاون المشترك وتنسيق الجهود لضمان تقديم موسم حج ناجح ومنظم

- التزام الوزارة بكافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم حج السياحة هذا العام

فى إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لعام 1446 هـ، أنهت بعثة وزارة السياحة والآثار، أعمالها الميدانية في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، حيث تم إجراء معاينات شاملة لأماكن إقامة حجاج السياحة المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيداً لاضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.

ومن جانبها، أكدت سامية سامى، أن لجان الوزارة قامت بمعاينة كافة أماكن السكن الجديدة المقدمة من شركات السياحة، للتأكد من مطابقتها للمعايير التى تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحى هذا العام والمعتمدة من السيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى مراجعة الفنادق والعمائر التى تمت الموافقة عليها فى المواسم السابقة لضمان توافقها مع التحديثات العمرانية المميزة التى تشهدها المملكة.

كما شددت على ضرورة التزام جميع أماكن الإقامة بالمعايير المحددة بما فى ذلك حظر التسكين فى المبانى الواقعة على المرتفعات أو أدوار الخدمات أو الميزانين أو الأسطح، مع ضرورة إدراجها ضمن المسار الإلكترونى السعودى، والالتزام بالحدود الجغرافية المسموح بها للتسكين فى مكة والمدينة المنورة.

وأضافت أن الإدارة المركزية تقوم بالتنسيق الدائم مع الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية للحج بجمهورية مصر العربية للوقوف على مستحدثات الأمور من جانب وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أولًا بأول.

وفى سياق متصل، عقدت سامية سامى مباحثات مع مسئولى وزارة الحج والعمرة السعودية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين، ومناقشة آليات تسهيل الإجراءات التنظيمية والتعاقدات الخاصة بالسكن والخدمات المقدمة للحجاج، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من الجانبين.

كما عقدت عدة اجتماعات بمقر البعثة فى مكة المكرمة، مع ممثلى شركات السياحة المصرية المنظمة للحج، لمناقشة سبل التعاون وتنسيق الجهود لضمان موسم حج ناجح ومنظم. وأكدت خلال الاجتماعات أن الوزارة تعمل على إزالة أى عقبات قد تواجه الشركات السياحية، تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير السياحة والآثار، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتأمين راحتهم وسلامتهم منذ مغادرتهم مصر وحتى عودتهم بعد أداء المناسك.

وفى هذا الصدد، أرسلت وزارة السياحة والآثار عدة خطابات رسمية لشركات السياحة المنظمة للحج، شددت فيها على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، لضمان تنفيذ برامج الحج بسلاسة ودون أى تأخير، الأمر الذى يسهم فى تقديم تجربة حج متميزة لحجاج السياحة.

كما دعت الوزارة حجاج السياحة المصريين إلى التأكد من تفاصيل البرامج والخدمات المقدمة لهم، لضمان تجربة حج سلسة ومريحة، مشيرة إلى إمكانية الاستفسار والتواصل عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، والتأكيد على ضرورة قيام المواطنين الراغبين فى تأدية فريضة الحج بموجب برامج التأشيرات المباشرة، باستخراج الباركود التعريفى له من خلال البوابة الموحدة للحج وفقًا لما أقره قانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك عن طريق شركات السياحة المصرية.