شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2025 أمام الجنيه المصري بعد التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و 50.63 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.53 جنيه 50.63 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى..

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.