شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يزور الفجيرة لاستكمال تنفيذ مذكرة التفاهم لتوريد منتجات بترولية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لدى البلدين، وتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بالبلدين الشقيقين. وتلبية للدعوة الكريمة من حكومة الفجيرة.

أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى إمارة الفجيرة، وكان فى استقباله الأمير حمد بن محمد الشرقى أمير الفجيرة، و محمد سعيد الظنحانى مدير الديوان الأميرى لحكومة الفجيرة، والمهندس هانى عبد المنعم الرئيس التنفيذى لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز.

وتناول اللقاء بحث إجراءات استكمال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الفجيرة وحكومة جمهورية مصر العربية فى أغسطس 2024، بهدف توريد منتجات بترولية للسوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى مؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز مع الموردين العالميين، إلى جانب الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمرا البترولى على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم فى إنشاء منطقة لوجستية بترولية فى منطقة ميناء الحمرا على البحر المتوسط، استثمارا للموقع الجغرافى المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدى قطاع البترول، بما يسهم فى تعظيم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وتداول المنتجات البترولية.