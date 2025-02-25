“الصادرات السعودية” تتوّج بجائزة “كوتلر” لأفضل حملة تواصل إعلامي مرئي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Saudi Arabia Riyadh

الخليج 365_واس

حصدت هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية” على جائزة التميز عن فئة “أفضل حملة تواصل إعلامي مرئي”، ضمن حفل Kotler Awards 2024 ، وذلك عن حملتها “التفاصيل أولًا” للترويج للمنتجات الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، التي أُطلقت على هامش مشاركة الهيئة في معرض النقل والخدمات اللوجستية في شنغهاي الصينية عام 2024.

واستهدفت الحملة تعزيز حضور المنتجات السعودية في السوق الصيني، ضمن الجهود المستمرة لدعم السلع والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال الترويج للعلامة التجارية “صنع في السعودية” وتعزيز تنافسية الشركات المحلية في مختلف القطاعات.

وأكّد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي أن هذه الجائزة تؤكد جهود الهيئة وحرصها على تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال إستراتيجيات تسويقية متكاملة، تواكب تطلعات الأسواق الدولية والسوق الصيني على وجه الخصوص، بما يتيح الفرص أمام الشركات الوطنية لترويج منتجاتها الوطنية ذات الجودة العالية على المستوى الدولي، ويسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الوطني وبعلامة “صنع في السعودية” كعلامة موثوقة ومفضلة لدى المستهلكين والمستوردين في الصين.

وتُعد جائزة كوتلر للتسويق، من أبرز الجوائز الدولية في مجال التسويق والاتصال الإستراتيجي، وتهدف إلى تكريم الحملات التسويقية المتميزة التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا في المجتمعات والأسواق, وتغطي الجائزة 11 مسارًا مختلفًا، تركز على الابتكار، والاستدامة، والتأثير الاجتماعي، وتعزيز العلامات التجارية على نطاق عالمي.

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