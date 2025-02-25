“NHC” تُعلن انطلاق أعمال إنشاء محطة التحويل الكهربائية وخطوط الربط في وجهة الغروب بقيمة تتجاوز 185 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة “NHC” عن انطلاق أعمال إنشاء محطة تحويل جهد 13.8/110 ك ف وخطوط الربط بوجهة الغروب في منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء من خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين والعمل على إنجاز المشروع بأعلى المعايير الهندسية من خلال تقديم الدعم الهندسي والتقني والإشراف على جميع مراحل المشروع, وتنفيذه من خلال شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع لضمان أعلى معايير السلامة والجودة للمشروع، حيث تهدف من خلالها إلى تعزيز منظومة الكهرباء وتوفير خدمات كهربائية بموثوقية عالية للوجهة.

وسيتم تنفيذ المحطة على مساحة تتجاوز 5500 متر مربع بقيمة تتجاوز 185 مليون ريال، وتغذية محطة التحويل عبر خطوط ربط جهد عالي بأطوال تتجاوز 7 كم، التي تهدف لإيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى المرافق والحدائق وجميع الخدمات.

وتُعد المحطة استكمالًا لأعمال “NHC” في تهيئة البنية التحتية بوجهة الغروب، وأعلنت الشركة مؤخرًا عن نسبة الإنجاز الفعلي للبنية التحتية في الوجهة والبالغة 40%، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في تطوير الوجهة التي دُشنت في آواخر نوفمبر من العام الماضي.

يذكر أن وجهة الغروب تمتد على مساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع، موفرةً أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بتصاميم عصرية مستلهمة من الطراز المعماري لمنطقة المدينة المنورة، لتعزز روح الانتماء والراحة لسكانه، كما تحتوي على بيئة حيوية جاذبة من خلال مسطحات خضراء وحدائق تتجاوز مساحتها 450 ألف م2، لتحيط ساكنيها بالطبيعة وتوفر لهم مساحات اجتماعية وترفيهية ومرافق خدمية متكاملة، لتنعم الأسرة السعودية بالعيش في وجهة عمرانية نابضة بالحياة.

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