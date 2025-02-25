شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» توقع عقدا لتوريد أبراج حديدية بـ174.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.