شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» توقع عقدا لتوريد أبراج حديدية بـ174.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، اليوم، عقدا لتوريد أبراج حديدية مع فرع شركة هيونداي للهندسة والبناء المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 174.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وتوقعت أن يبدأ ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من العام المالي 2025 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 174.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وتوقعت أن يبدأ ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من العام المالي 2025 م.