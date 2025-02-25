شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الرياض للتعمير» إلى 296.2 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1- ارتفاع إيرادات المراكز والأسواق بقيمة 24 مليون ريال.

2- ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة تنال بقيمة 27 مليون ريال.

3- تحقيق أرباح من المساهمة العينية بمركز التعمير في شركة تطوير الديرة للتطوير والاستثمار العقاري بقيمة 17 مليون ريال.

4- عكس مخصص التزام محتمل بقيمة 27 مليون ريال.

5- ارتفاع إيرادات ودائع المرابحات بمقدار 20 مليون ريال.

وذلك على الرغم من عدم بيع أراضي خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وتضمنت نتائج العام الحالي مصاريف استثنائية وغير متكررة مرتبطة بأتعاب الاستشاريين الماليين والقانونيين لمشروع زيادة رأس مال الشركة بمقدار 12 مليون ريال وكذلك تكوين مخصصات لقضايا محتمله بمقدار 10 ملايين ريال بالإضافة إلى ارتفاع مخصص مصروف الزكاة بحوالي 10 ملايين ريال مقارنة بالعام السابق.

وأوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024م.

ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة والتي تهدف إلى الموازنة بين توزيع الأرباح والنمو المستدام.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 58,482,704.50 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 233,930,818 سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 25 هللة / السهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الرياض للتعمير في عام 2024 بنسبة 6.1% إلى 296.2 مليون ريال، مقابل 271.5 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع ارتفاع الربح بشكل رئيسي إلى:1- ارتفاع إيرادات المراكز والأسواق بقيمة 24 مليون ريال.2- ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة تنال بقيمة 27 مليون ريال.3- تحقيق أرباح من المساهمة العينية بمركز التعمير في شركة تطوير الديرة للتطوير والاستثمار العقاري بقيمة 17 مليون ريال.4- عكس مخصص التزام محتمل بقيمة 27 مليون ريال.5- ارتفاع إيرادات ودائع المرابحات بمقدار 20 مليون ريال.وذلك على الرغم من عدم بيع أراضي خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.وتضمنت نتائج العام الحالي مصاريف استثنائية وغير متكررة مرتبطة بأتعاب الاستشاريين الماليين والقانونيين لمشروع زيادة رأس مال الشركة بمقدار 12 مليون ريال وكذلك تكوين مخصصات لقضايا محتمله بمقدار 10 ملايين ريال بالإضافة إلى ارتفاع مخصص مصروف الزكاة بحوالي 10 ملايين ريال مقارنة بالعام السابق.وأوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024م.ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة والتي تهدف إلى الموازنة بين توزيع الأرباح والنمو المستدام.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 58,482,704.50 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 233,930,818 سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 25 هللة / السهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.