شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12301 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.318 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 219.515 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.104 تريليون ريال. انخفاض أسهم 128 شركة انخفضت أسهم 128 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 108، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مياهنا، والبابطين، وصدق، والمتحدة الدولية القابضة، وأنابيب، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، الخزف السعودي، وتشب، وملاذ للتأمين، وأنعام القابضة، وسيرا، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 31272 نقطة، وبتداولات بلغت، 36.432 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.105 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.856 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 52 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 34، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.