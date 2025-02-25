شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فتح طريق طيبة أمام حركة السياحة بين الغردقة والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة من مجلس الوزراء لرئيس اتحاد الغرف السياحية، تقرر فتح طريق طيبة الذى يربط مدينتى الغردقة والأقصر أمام حركة السيارات السياحية، ومن المقرر فتح الطريق غدا الأربعاء، يأتى فتح الطريق أمام الحافلات السياحية نتيجة إيجابية للتنسيق بين اتحاد الغرف السياحية وكل من وزارات الداخلية والسياحة والآثار والنقل وغرفة شركات السياحة، وكان حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية قد تقدم بطلب إلى وزير السياحة والآثار بضرورة رفع كفاءة وفتح خمس طرق أمام الحركة السياحية من بينها طريق طيبة الذى يربط الغردقة بالأقصر، وقد تم عرض الطلب على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تمت مناقشة الطلب وتقرر البدء بافتتاح طريق طيبة أمام حركة السياحة بدء من غد الأربعاء.

وقد توجه حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحية بأثره بالشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء لاستجابته لهذا الطب المهم، وأشاد الشاعر بجهود كافة الجهات التى تعاونت لفتح الطريق وتلبية طلب القطاع السياحى وفى مقدمتهم وزارات الداخلية والسياحة والآثار والنقل ومساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار بالإضافة لمسؤولى محافظتى الأقصر والبحر الأحمر، كما أشاد رئيس الاتحاد بجهود ثروت عجمى رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر الذى بذل جهدا كبيرا لافتتاح طريق طيبة والتعاون مع الاتحاد وكافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الأمر.

وأضاف الشاعر، أن فتح طريق طيبة يمثل أهمية كبرى لصناعة السياحة لعدة أسباب، فى مقدمتها أنه يدعم جهود القطاع للدمج بين السياحة الثقافية والشاطئية مما يزيد من ثراء المنتج السياحى المصرى وتمكين السائحين من تنوع وتفرد هذا المنتج , كما أنه يوفر كثيرا من الوقت والجهد على السائحين وشركات السياحة مما يشجع كثيرا نمو رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر، وشدد الشاعر على أنه قد تم عقد عدة اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظتى الأقصر والبحر الأحمر بمشاركة ممثلين لاتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة بالأقصر لتنسيق وتسهيل آلية فتح الطريق أمام حركة السياحة بين مدينتى الغردقة والأقصر وتحسين حالة الطريق ورفع كفاءته وتطويره تمهيدا لافتتاحه.

ويعد طريق طيبة واحدا من خمسة طرق شدد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية على أهمية رفع كفاءتهم وفتحهم أمام الحافلات السياحية الأمر الذى يحقق سلامة السائحين ويوفر الوقت ويؤدى إلى رفع معدلات الحركة السياحية بالصعيد.

والطرق الخمس التى تضمنها طلب رئيس الاتحاد هى:-

● طريق الغردقة - مرسى علم، والذى يحتاج ازدواج الطريق ورفع كفاءته حيث يقع الطريق فى الذهاب داخل القرى وليس طريق سريع.

● طريق الغردقة - الأقصر "طريق طيبة".

● طريق أسوان - أبو سمبل، مطلوب إزدواج الطريق.

● طريق الأقصر - أسوان الصحراوى الغربى، والمطلوب فتحه أمام حركة السياحة.

● طريق مرسى علم - الأقصر، والمطلوب رفع كفاءته وفتحه للسياحة.