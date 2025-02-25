شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 25-2-2025 يغلق تعاملاته عند 36.94 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 25 فبراير 2025 04:23 م
ننشر سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الثلاثاء 25-2-2025 نهايه التعاملات ،مسجلا فى البنك المركزي 63.94 جنيه للشراء، و64.12 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.70 جنيه للشراء، 64.10 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
63.94 جنيه للشراء.
64.12 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.70 جنيه للشراء.
64.10 جنيه للبيع.
63.70 جنيه للشراء.
64.08 جنيه للبيع
63.72 جنيه للشراء.
64.14 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع.
63.53 جنيه للشراء.
63.87 جنيه للبيع
63.83 جنيه للشراء.
64.06 جنيه للبيع.
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