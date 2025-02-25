شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-2-2025 فى مصر.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4749 جنيها.

- سعر عيار 21 يسجل 4155 جنيها.

- سعر عيار 18 يسجل 3561 جنيها.

- سعر عيار 14 يسجل 2776 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 33240 جنيها.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.