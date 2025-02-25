شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين بوحدات مشروع جنة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسماء الفائزين بوحدات مشروع جنة مصر بمدينة 6 أكتوبر، والتى تم إجراؤها يوم أمس باستاد القاهرة بحضور جميع المتقدمين، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن".

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لوحدات جنة تم طرح 223 وحدة تقدم لها 645 مواطناً من ذوي الهمم و31932 مواطنا من باقي العملاء.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.