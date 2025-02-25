شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للمعلوماتية تعزز تعاونها مع الشركات العالمية لتحقيق أهداف التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، انفتاح الجامعة على التعاون مع جميع الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مع توسيع شبكة شركائها حول العالم، خاصة مع المراكز البحثية الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرامية إلى التحول الرقمي والمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وإيجاد آليات جديدة تدعم جهود التحول إلى اقتصاد المعرفة.

وأوضحت أن "مصر للمعلوماتية" نجحت، خلال فترة قصيرة، في أن تصبح أحد مراكز الجذب للشركات والجامعات العالمية، حيث أصبحت الجامعة بندًا ثابتًا على جدول زيارات وفود العديد من الشركات والجامعات العالمية، وذلك لبحث التعاون مع الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية، وهو ملف توليه الجامعة أهمية بالغة، خاصة في مجالات الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك تعليقًا على زيارة وفد شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال الشبكات والأمن السيبراني، لمقر جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ضم الوفد كلًا من المهندس محمد كامل، المدير الإقليمي لشركة "سيسكو" في مصر وليبيا والسودان، وفرانسين كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات والأهداف. ورافق الوفد خلال الزيارة كل من الدكتور أحمد حمد، نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور عمرو الشريف، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتورة أمل الجمال، رئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية، والدكتورة أماني عيسى، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال، حيث بحث الجانبان التعاون في تنظيم دورات تدريبية متخصصة لطلاب الجامعة خلال إجازة الصيف، إلى جانب الاستفادة من معامل الجامعة ومراكزها البحثية.

وأشارت الدكتورة ريم بهجت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تمتلك إمكانيات أكاديمية متميزة، تشمل معامل متخصصة، وقاعات محاضرات، وأحدث الأجهزة والمعدات التدريبية، إلى جانب كوادر من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين، مما يجعلها الشريك المثالي للتعاون مع "سيسكو" العالمية في تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات الشباب المصري.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة أمل الجمال، رئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية، أمام وفد "سيسكو" العالمية، استراتيجية عمل الجامعة التي تركز، في أحد محاورها، على تبادل الخبرات والتعاون مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية، خاصة أن "مصر للمعلوماتية" تمتلك قدرات متعددة تفتح الباب لتعاون وثيق مع هذه الجهات، لا سيما في مجالات التدريب على الرقمنة وعلوم الحاسب وتطبيقاته المختلفة.

وأضافت أن الجامعة تعمل وفق منظومة تهدف إلى تحفيز الطلاب وتمكينهم من التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية والبحثية والتطبيقية، بما يعزز قدرتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية. كما تعمل الجامعة على دعم الطلاب في مسيرتهم ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشاريع وشركات، حيث توفر لهم الدعم اللازم لتحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشروعات حقيقية، وقد أطلقت مؤخرًا حاضنة أعمال للشركات الناشئة، تقدم لهم مجموعة من الخدمات الفنية والقانونية والتمويلية.

ومن جانبهم، أشاد وفد شركة "سيسكو" بالإمكانيات التقنية الحديثة التي تمتلكها "مصر للمعلوماتية"، خاصة قدراتها العلمية والبحثية المتميزة، ورؤيتها الطموحة نحو التقدم والاستثمار في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الجامعة خلال الفترة المقبلة.