شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. استقرار يعقبه تغيرات كبيرة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

يستقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، بعد حالة من الارتفاع المحدود بحوالي 5 جنيهات فقط قبل قليل، وسط تطورات ملحوظة في سعر الذهب العالمي نحو الهبوط الآن مما يشير إلي هبوط وشيك للذهب في مصر، رغم الارتفاع الذي شهده عيار 21 الآن بسبب عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4749 جنيهاً.

- سعر عيار 21 يسجل 4155 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3561 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 33240 جنيها.

تراجع محدود للذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل السعر إلى مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأمس، حيث تظل المخاوف نشوب حرب تجارية عالمية قائمة خاصة بعد القرارات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2929 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2952 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2941 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم، ولكن تبقى التداولات بشكل عام ضمن نطاق ضيق بالقرب من أعلى مستوى سجله الذهب عند 2956 دولار للأونصة، لتنحصر التداولات تحت هذا المستوى في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الاثنين، أنه لا يزال يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك بحلول الأسبوع المقبل على الرغم من جهود الدول لتعزيز أمن الحدود ووقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس.

وجاء ذلك بعد أن وقع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع على أمر تنفيذي شامل يهدف إلى فرض المزيد من القيود التجارية والاستثمارية ضد الصين، وهو ما قد يشير إلى مزيد من التدهور في العلاقات.

موقف ترامب المتشدد ضد الصين قد يؤدي إلى المزيد من الانتقام من بكين، وكان ترامب قد فرض في وقت سابق من فبراير رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على جميع الواردات الصينية، مع فرض بكين مجموعة من الرسوم الجمركية التجارية وضوابط التصدير ردًا على ذلك.