شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء موعدا لإجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.

وكانت وزارة الإسكان قد أجرت قرعة وحدات مشروع جنة مصر بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.

- قرعة وحدات جنة مصر بمدينة 6 أكتوبر يوم 24/2/2025.

- سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة



- سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.