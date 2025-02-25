الاقتصاد

موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر بمدينة القاهرة الجديدة

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موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر بمدينة القاهرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء موعدا لإجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.

وكانت وزارة الإسكان قد أجرت  قرعة وحدات مشروع جنة مصر بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.

- قرعة وحدات جنة مصر بمدينة 6 أكتوبر يوم 24/2/2025.

- سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة


- سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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