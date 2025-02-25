شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس توقع عقد المرحلة الأولى لمشروع صناعة الملابس بالقنطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، ، عقد المرحلة الأولى لمشروع "أروغلو نيتينج - Eroglu Knitting " ، بإجمالي استثمارات تبلغ 120 مليون دولار، وذلك لإقامة مصنع متكامل “from yarn to garment” ، يشمل كافة مراحل إنتاج الملابس الجاهزة بداية من مرحلة الغزل حتى المنتج النهائي، على مساحة 100 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، وبما يوفر 5000 فرصة عمل، بهدف إنتاج 30 مليون قطعه سنوياً، ووقع العقد شرف الدين كوش، المفوض بالتوقيع عن شركة "أروغلو نيتينج - Eroglu Knitting ".

وفي هذا السياق وجه وليد جمال الدين الشكر لكل شركاء النجاح من المستثمرين والشركات في تحقيق حلم تنمية منطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي وصلت مرحلتها الأولى إلى 12 مشروعًا على مساحة 1.112 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية حوالي 511 مليون دولار، وبما يوفر أكثر من 21.5 ألف فرصة عمل، خلال 20 شهرًا فقط، وذلك نتيجة للجهود الترويجية الحثيثة التي قامت بها الهيئة، حيث أصبحت معقل لصناعة الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة، وقربها من الموانئ البحرية في بورسعيد والسخنة، يجعلها نقطة انطلاق مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أشار وليد جمال الدين إلى جهود اقتصادية قناة السويس في تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة، مثل توفير الأراضي والخدمات اللوجستية والتراخيص، لضمان تجربة استثمارية مرنة وفاعلة، تعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا كمركز صناعي ولوجستي رائد، بما توفره من بيئة مواتية للاستثمار من خلال حزمة من الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، وأكد على سعادته بالمشروع الثاني للشركة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية مما يؤكد على الثقة المتبادلة ويبشر بمستقبل واعد من التعاون بين الشركة والهيئة في مشروعات متنوعة بمجال تصنيع الملابس الجاهزة.

من جانبه، وجه شرف الدين كوش الشكر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد على تطلع المجموعة لزيادة استثماراتها وتعاونها مع الهيئة في المرحلة المقبلة، حيث أكد على اهتمام المجموعة بزيادة استثماراتها في مصر في ظل الدعم الذي يُقدم للمستثمرين، وأشاد بدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسهيل جميع العقبات خلال فترة الإنشاءات بشكل فعال لتسريع وتيرة العمل وبدء التشغيل في الموعد المحدد.

جدير بالذكر أن هذا هو المشروع الثاني لمجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية "نورالدين إروغلو"، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، حيث جارى قيامها بإنشاء مصنع حالياً بتكلفة استثمارية تتخطى 40 مليون دولار على مساحة اجمالية 64 ألف متر مربع بهدف تصنيع الملابس الجاهزة بما يوفر 2000 فرصة عمل، ومن المخطط بدء تشغيله التجريبي خلال أبريل 2025، كما يجري دراسة مرحلة ثانية من المشروع الذي تم توقيعه اليوم لتصبح إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بمرحلتيه 180 مليون دولار.