شكرا لقرائتكم خبر عن 74.78 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو بنسبة 0.5 %، لتصل إلى 74.78 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا، أو بنسبة 0.4%، ليصل إلى 70.70 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان خام برنت قد سجل يوم الجمعة الماضي، أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من فبراير الجاري، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى إغلاق منذ بداية العام.