الاقتصاد

74.78 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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74.78 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 02:00 م

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو بنسبة 0.5 %، لتصل إلى 74.78 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا، أو بنسبة 0.4%، ليصل إلى 70.70 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان خام برنت قد سجل يوم الجمعة الماضي، أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من فبراير الجاري، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى إغلاق منذ بداية العام.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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