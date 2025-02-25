“البناء المستدام” يُعلن اعتماده لدى منظمة GRESB العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتمدت منظمة GRESB الرائدة عالميًا في المقارنات المعيارية للمطورين في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة “ESG” للأسواق المالية، نظم (التشغيل، القائم) للمشاريع السكنية والتجارية في البناء المستدام، حيث تمت إضافته رسميًا إلى النظم المعتمدة عالميًا.

وأوضح برنامج البناء المستدام أن الاعتماد يُعد تأكيدًا على التزام “مستدام” بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في القطاع العقاري، وتعزيز الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُضيفًا أن اعتماد GRESB يعزز من مكانة “مستدام” شريكًا موثوقًا في القطاع العقاري ويساعد في تقديم قيمة مضافة للمستثمرين ومستفيدي قطاع العقار، مُبينًا أن اعتماد نظم (القائمة، التشغيل) للمشاريع التجارية والسكنية يضاف إلى الاعتماد السابق لنُظم (التصميم، الإنشاء) في المشاريع السكنية والتجارية.

ويعد اعتماد GRESB معيارًا عالميًا يُعنى بتقييم استدامة مشاريع العقارات والبنية التحتية، وهو مؤشر رئيس تعتمد عليه أكثر من 150 مؤسسة استثمارية ومالية؛ لاتخاذ قرارات مستنيرة ومستدامة، إذ يواصل “مستدام” العمل نحو تحقيق التميز في تطبيق إستراتيجيات الاستدامة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وكان “البناء المستدام” في 2024 سجل نموًا في المشاريع المستفيدة من خدمة “تقييم الاستدامة” مقارنة بالعام 2023، حيث بلغ عددها 75 مشروعًا بمساحة إجمالية قاربت 47 مليون م2، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 32% عن العام السابق، وحصل 11 مشروعًا على وثيقة مطابقة التصميم، مُسجلًا بذلك نموًا بنسبة 19%، حيث توزعت المشاريع على كل من (الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والخبر، والظهران، والطائف).

وأصدر البرنامج خلال العام الماضي أكثر من 23 ألف تقرير لفحص الجودة، وهي خدمة تمكّن المستفيد المقبل على شراء أو استئجار الوحدة العقارية، من التحقق من جودة وسلامة المبنى، أو عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل فاحصين معتمدين، وذلك للمباني الجاهزة، أو للمباني تحت الإنشاء.

يُذكر أن “البناء المستدام” يسعى إلى تحقيق معايير الاستدامة في الأبنية السكنية والتجارية ومجتمعات الأحياء، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير آليات وحلول لرفع جودة البناء وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة للوحدات العقارية، والحد من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة للمباني السكنية والتجارية والمجتمعات.

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