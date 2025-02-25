شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتماسك على ارتفاع وسط المخاوف الجيوسياسية والتجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بسبب العوامل الجيوسياسية والتي تتمثل في قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني، مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الرسوم الجمركية التجارية لا تزال مطروحة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية. لماذا ارتفعت أسعار النفط؟ ارتفعت أسعار خام برنت القياسي الدولي إلى ما يزيد عن 75 دولارا للبرميل بعد مكاسب طفيفة يوم الاثنين في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 71 دولارا.

وفرضت الولايات المتحدة المزيد من القيود على السماسرة والسفن والأفراد الذين قالت إنهم مرتبطون بعمليات شحن غير مشروعة من الخام الإيراني.

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وفي حين كانت هذه القيود محدودة فإنها تأتي بعد سلسلة من التدابير الأخرى فيما يشكل متواليات عقابية على النفط الإيراني حتى تقبل طهران الرضوخ لضغوطات ترامب. تقلبات في أسواق النفط منذ بداية 2025 كان النفط الخام قد بدأ العام بشكل متقلب، حيث ارتفع أولاً بسبب الطقس البارد وجولة سابقة من العقوبات من الولايات المتحدة ثم تراجع عن مكاسبه بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وبدء خطط فرض الرسوم الجمركية.

قال ترامب في مؤتمر صحفي إن الرسوم المقرر فرضها على كندا والمكسيك الشهر المقبل وهي خطوات قد تلحق الضرر بقطاع الطاقة لا تزال "في موعدها". مخاوف في سوق النفط من ترامب حول ذلك قالت الخبيرة في أسواق النفط سوني كوماري في مجموعة "إيه إن زد" الموجود مقرها في بنجالورو بالهند :إن "السوق تراقب عن كثب العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران في ظل عدم وضوح العواقب".

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وذكرت :"إن هناك عوامل تعويضية من شأنها أن تحد من الارتفاع بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإمدادات". شركات تجارة النفط في أزمة وبعيداً عن إيران، يواجه التجار سلسلة من القضايا الأخرى المتعلقة بالإمدادات ففي حين من المتوقع على نطاق واسع أن تؤجل منظمة أوبك وحلفاؤها زيادة الإنتاج مرة أخرى تسعى العراق إلى استئناف تدفقات عمل خطوط الأنابيب من كردستان وقد تؤثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا على شحنات الخام الروسي. سياسة الضغط الأقصى ضد إيران بينما تحدثت إدارة ترامب عن إحياء ما يسمى بحملة الضغط القصوى ضد إيران أشارت إلى أنها تفضل النفط الخام الأقل ثمنًا وفق ما يخدم مصالحها بعيدًا عن توازنات الأسواق.

وفي لندن، يبدأ مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي يوم الثلاثاء بمشاركة متحدثين من بينهم فاتح بيرول من وكالة الطاقة الدولية وعدد من المسؤولين التنفيذيين من مجموعة من شركات الطاقة الكبرى.