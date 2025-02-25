شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو الذهب يتطلعون لتسجيل مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتطلع مشترو الذهب إلى تحقيق مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي في وقت تظل فيه السلعة قوية وبأسعار قياسية مع سعي المستثمرين إلى الحصول على نمط أصول مستقر في سوق متقلبة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرغ. سعر الذهب اليوم بلغ سعر السبائك نحو 2937 دولارا للأوقية أو الأونصة بعد أن سجلت مكاسبها الأسبوعية الثامنة في أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2020.

وحظيت المكاسب بدعم من زيادة حادة في الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك حيث قفزت الحيازات الأسبوع الماضي إلى أكبر قدر منذ عام 2022، بحسب ياهو فاينانس. أسباب ارتفاع أسعار الذهب أظهرت التقارير الصادرة يوم الجمعة تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة وتراجع ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم.

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يأتي ذلك فيما قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو أوستن جولسبي من المخاوف بشأن ضغوط الأسعار وقال :"إن الرقم "ليس رقمًا رائعًا ولكنه يمثل شهر واحد من البيانات ونحن تحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل حتى يتم احتسابه". أسعار الفائدة والذهب توقعت الأسواق المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام حيث يتوقع المتداولون أن يتم خفض الفائدة لعام 2025 في يوليو وليس سبتمبر.

ويعمل كل ذلك على إفادة الذهب حي تميل تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى الذهاب بالتجار والمستثمرين والحائزين لأدوات ثروة إلى الإتجاه نحو الذهب الذي لا يدفع فائدة ولا يجر عائدًا.

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وسجل المعدن النفيس ذروة جديدة يوم الخميس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة ما بين 26% إلى 27% في عام 2024. الذهب يطارد سعر 3100 دولار مع تزايد المخاوف بشأن سياسات التجارة المزعجة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأجنداته الجيوسياسية التي تدفع الطلب على الذهب رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" الأسبوع الماضي هدفها لنهاية العام للمعدن إلى 3100 دولار قائلة إن عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية ستكون محركًا رئيسيًا. الذهب ومخاوف الحرب التجارية ووفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت، ساعدت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لخطط التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعر الذهب كملاذ آمن في تسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم ورسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية منذ توليه منصبه وقال إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك. توقعات مسار الذهب في هذه الأثناء يظل مؤشر القوة النسبية اليومي للذهب فوق مستوى الــ70 مشيرًا إلى ظروف تمثل ذروة شراء ما قد يمنع هذا من وضع رهانات صعودية جديدة حول سعر الذهب.

ومع ذلك، فإن بعض عمليات الشراء اللاحقة بعد منطقة 2950-2955 دولارًا للأوقية قد ترى كمحفز جديد وتساعد الذهب على الارتفاع في اتجاه صعودي.

وفي الوقت نفسه، قد يستمر أي تراجع تصحيحي إلى الوصول بالذهب إلى منطقة 2920-2915 دولارًا للأوقية.