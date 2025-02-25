شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «المسح الصناعي» لتحديث بيانات المنشآت الصناعية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج "المسح الصناعي"؛ الدوري لتحديث بيانات كافة المصانع في المملكة.

ودعت المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة "صناعي" قبل نهاية يوم 13 أبريل 2025م.

وأكدت الوزارة على شركائها في المنشآت الصناعية ضرورة تحديث بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأوضحت أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها.

وأهابت الوزارة بالمصانع التي لم تحدث بياناتها إلى سرعة الالتزام بذلك، قبل إنذارها إداريًّا لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وتعقب ذلك الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر.

وأفادت بأن المنشآت الصناعية يمكنها تحديث بياناتها من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي عبر الرابط التالي: من هنا.

يُذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومتخذ القرار، بما يدعم التنمية الصناعية في المملكة، ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.

