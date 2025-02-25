شكرا لقرائتكم خبر عن وليد ذكى: شركة بايونير بروبرتيز PRE Group تحقق مبيعات تعاقدية بلغت 43.2 مليار جنيه فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ نستهدف تحقيق 70 مليار جنيه مبيعات خلال 2025 ـ تأكيداً على جدارتها واستحواذها على ثقة قطاع عريض من العملاء حققت شركة PRE Group مبيعات تعاقدية بلغت 43.2 مليار خلال 2024.

وعكست المبيعات القوية تميز المنتج المقدم من شركة PRE Group والتى رسخت مكانتها كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري فى مصر ، والتى قدمت مشروعات مميزة راعت فيها الإبتكار واتباع أحدث التقنيات التكنولوجية والمستدامة وتحقيق قيمة مضافة للسوق المصرية .

وتعليقاً على ذلك قال السيد وليد ذكي رئيس مجلس ادارة شركة PRE Group أن الشركة بفضل استراتيجيتها المبتكرة وجديتها وخبرات فريق عملها نجحت فى تسليم أكثر من 19 الف وحدة سكنية خلال السنوات الماضية يسكن بها حالياً نحو 80 الف فرد ، وقامت الشركة بتطوير تلك الوحدات علي مساحة اراضى تصل الى 7.5 مليون متر مربع وذلك بمناطق متنوعة بجمهورية مصر العربية بشرق وغرب القاهرة، والبحر والمتوسط والبحر الأحمر .

وكشف وليد زكي عن خطة PRE Group خلال عام 2025 والتى تعتمد على محاور أساسية أهمها مواصلة جهودها فى التنمية والتطوير حيث تواصل الشركة تطوير مشروعات كبري على مساحة اراضى تتخطي 5 ملايين متر مربع وذلك لتنفيذ مجمعات سكنية وتجارية وادارية متكاملة بشرق وغرب القاهرة ومجمعات ساحلية بالبحرين الأحمر والمتوسط وذلك بمشروعات " تلال العلمين ، تلال السخنة ، ستون بارك، تلال ايست ، ذا هيلز، ستون ريزيدنس، IVOIRE WEST ، IVOIRE EAST ، هضبة ، ذا بروكس ، جبال السخنة ،ذا بيج بيزنيس ديستريكت والمجمع التجاري بوينت 90.

وأعلنت شركة PRE Group عن عزمها اطلاق مشروعات متكاملة جديدة خلال عام 2025 تتضمن وحدات سكنية فاخرة، مجمعات تجارية وإدارية شقق فندقية .

وصرح وليد ذكي أن شركة PRE Group تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال 2025 تتخطي 70 مليار جنيه.

كما تواصل شركة PRE Group العمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ مشروعاتها القائمة مع الالتزام بالجدول الزمني للتسليم بأعلى معايير الجودة حيث ترصد PRE Group حوالي 4.3 مليار جنيه للإنشاءات للانتهاء من تسليم اكثر من 1600 وحدة سكنية بمشروعتنا المختلفة خلال عام 2025 .

وتواصل PRE Group العمل على استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتوسع بتدعيم محفظة الأراضي تحت التطوير لديها، مستفيدة من التغيرات الاقتصادية الإيجابية، وزيادة الطلب على المشروعات السكنية والتجارية كما تضع الشركة الاستدامة في مقدمة أولوياتها، عبر تبني معايير البناء الذكي، والاستثمار في حلول مبتكرة تضمن جودة الحياة في مشروعاته

وتضم PRE Group أكثر من 50 شركة تابعة تعمل في مختلف مجالات التطوير العقاري المقاولات والإدارة المتكاملة للمشروعات،وتتمتع بملاءة مالية قوية تدعم خططها التوسعية، حيث تعتمد على هيكل رأس مال متوازن، مما يمكنها من تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية .



شركة PRE Group