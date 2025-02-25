شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتراجع بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 30615 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 38119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 13462 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 8647 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11903 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3253 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 10431 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1616 سهمًا، 20 سهمًا، 4750 سهمًا، 1000 سهم، 81.6 ألف سهم، 5.1 مليون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 5.5 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي عدد 40 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للصناعات الهندسية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 215 ألف سهم، 60.1 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 4 آلاف سهم، 1.3 مليون سهم، 40 ألف سهم، 9444 سهمًا، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 13.4 مليون سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود، عدد 57.3 ألف سهم بسعر 26.123 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 11.9% إلى 12.23%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 55.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 33.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 614.6 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 188%.

وحقق المصرف المتحد، إيرادات فوائد بلغت 13 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 9.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.8 مليار جنيه مقارنة مع 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 63%.

وحققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 178 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 296.6 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 159.8 مليون جنيه مقارنة مع 150.8 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل والمعد وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات والمزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، للنظر في إجراءات دمج كل من شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة سوديك بوليجون للاستثمار العقاري، وشركة سوريل للاستثمار العقاري، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية-سوريل، وشركة طابروك للتعمير، وشركة لاميزون للاستثمار العقاري، وشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية، في شركة سوديك.

فيما أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على طلب شراء قطعة أرض بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد بمساحة 6 أفدنة بنظام التخصيص المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية بحوالي 200 مليون جنيه، وسيتم إدراجها ضمن الإنتاج التام (مخزون أراضي).