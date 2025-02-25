شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش زيارته الرسمية لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهد الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بزامبيا وشركة المقاولون العرب شملت 3 مشروعات طرق و7 مشروعات كبارى بزامبيا.

وقع مذكرات التفاهم تشارلز مولوبي وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بزامبيا والمهندسة هبه أبو العلا نائب رئيس شركة المقاولون العرب، بحضور المهندس محمد علوي عضو مجلس الإدارة والمهندسة لبنى شتلة مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية.

على جانب آخر التقى الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا بوفد المقاولون العرب وتم استعراض عدد من المشروعات التي تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها، وشدد الرئيس الزامبى على سرعة العمل على تفعيلها والبدء في تنفيذها، كما أعرب عن تطلعه لمشاركة شركة المقاولون العرب فى المشروعات المختلفة ومشروعات البنية التحتية بزامبيا لما تمتلكه من تاريخ كبير في القارة الأفريقية، كما أكد وفد المقاولون العرب للرئيس على نقل خبرات الشركة للأشقاء وتوفير فرص عمل للجانب الزامبي.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار المباحثات الناجحة بين وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية الزامبي مع المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الماضي.