الدولار يرتفع بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الدولار، اليوم، بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بداية الأسبوع، بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

ودفع صعود الدولار اليورو بعيدًا عن أعلى مستوى بلغه خلال شهر عند 1.0461 دولار، وارتفع الدولار 0.35 % إلى 150.22 ينًا بعد يوم من تسجيله أقل مستوى له منذ أوائل ديسمبر مقابل العملة اليابانية.

وهبط الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في شهرين إلى 0.06 % عند 1.2618 دولار في الجلسة الآسيوية المبكرة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.17 % إلى 0.6339 دولار، فيما خسر الدولار النيوزيلندي 0.13 % إلى 0.5725 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 106.75.

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