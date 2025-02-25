الصين تضخ 300 مليار يوان في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، عملية تسهيل للإقراض متوسط الأجل بقيمة 300 مليار يوان (نحو 41.83 مليار دولار أمريكي) للحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي.

وأوضح بيان للبنك المركزي في الصين -أوردته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”- أن عملية تسهيل الإقراض متوسط الأجل تتميز بفترة استحقاق تمتد لعام واحد، وبسعر فائدة يبلغ 2 %، دون تغيير عن سعر العملية السابقة التي أجريت الشهر الماضي.

وبعد أحدث عملية بلغ الرصيد القائم لتسهيلات الإقراض متوسط الأجل 4.09 تريليونات يوان.

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