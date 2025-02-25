شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1% في ديسمبر 2024م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجَّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 18.1% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.4% في نفس الفترة، وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.8%، وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 27.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر ديسمبر 2024 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن “منتجات الصناعات الكيماوية” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكَّلت 25.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

من جانب آخر أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الرابع لعام 2024 ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 17.3% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.2%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.3% في نفس الفترة، وقد انخفضت الصادرات السلعية في الربع الرابع عام 2024م بنسبة 6.1% عن الربع الرابع عام 2023م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.3%، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.4% في الربع الرابع من عام 2023م إلى 70.5% في الربع الرابع من عام 2024م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الرابع 2024م بنسبة 15.5%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 52.4% عن الربع الرابع لعام 2023م.

يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.