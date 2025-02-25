استقرار أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، قرب أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2950.39 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2967.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.45 دولارًا للأوقية، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين ليستقر عند 966 دولارًا، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 936.25 دولارًا.

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