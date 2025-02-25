شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف عام يسود مؤشرات الأسهم الأمريكية وترقب لأرباح «إنفيديا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي عند الإغلاق حيث قام المستثمرون بتقييم احتمالات سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحول تركيزهم أيضًا إلى أرباح شركة "إنفيديا" هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. ضعف مؤشرات وول ستريت الثلاثة لم يشهد مؤشر داو جونز الصناعي تغيرًا يذكر في أعقاب أسوأ أسبوع له منذ أكتوبر.

وانخفض مؤشر السوق إس آند بي بنسبة 0.5% في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.2%. عودة متواضعة ومخاوف من ترامب قال محللون إن الأسهم سجلت عودة متواضعة في بداية الأسبوع الأخير من فبراير حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير أسوأ تحرك للتداول هذا العام يوم الجمعة عندما أدت المخاوف بشأن التضخم وعدم اليقين الاقتصادي إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية.

وذكر المحللون إن الأسهم قد فشلت في محاولات العودة بعد الانخفاضات الحادة الجمعة والتي توجت أسبوعا خاسرًا والذي تميز ببيانات أظهرت أن المستهلكين والشركات الأمريكية أصبحت تشعر بالقلق إزاء خطط ترامب للتعريفات الجمركية.

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خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، اعتبر ترامب أن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا سوف "تمضي قدما في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد" بمجرد انتهاء التأخير الذي دام شهرا في الأسبوع المقبل. ترقب ارباح "إنفيديا" وفي الوقت نفسه، سيتم مراقبة كيفية تعامل شركة "إنفيديا" مع التهديد الوشيك المتمثل في تلك التعريفات الجمركية عندما تعلن شركة صناعة الرقائق الذكية عن نتائجها يوم الأربعاء وهو أبرز ما في أسبوع الأرباح.

كما تتجه الأنظار أيضًا إلى طلب شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي والمخاطر الناجمة عن تكنولوجيا "ديب سيك" منخفضة التكلفة التي تتخذ من الصين مقراً لها.

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وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 3%، في حين خسرت "مايكروسوفت" بعض مكاسبها بعد تقرير محللين أفاد بأنها تتراجع عن بناء مراكز البيانات.

لكن أسهم "أبل" ارتفعت بعد أن تعهدت بإنفاق واستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة. مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من بين الأحداث الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع تقرير يناير لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة الذي يعد المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أيضًا صدور تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وسوق الإسكان وثقة المستهلك في الأيام المقبلة.

وتكثفت عمليات البيع في الساعة الأخيرة من التداول بعد أن قال ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا سوف تتحرك قدما بمجرد انتهاء مهلة التأخير لمدة شهر في الأسبوع المقبل.