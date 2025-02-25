وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 08ر237 نقطة، ليصل إلى 92ر19286 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 88ر29 نقطة، ليصل إلى 25ر5983 نقطة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 19ر33 نقطة، ليصل إلى 21ر43461 نقطة.

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات وول ستريت وسط تقلبات الأسواق والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية