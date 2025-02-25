شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-2-2025 في السعودية.. عيار 24 بـ355.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 355.25 ريال

عيار 22 سجل 325.75 ريال

عيار 21 سجل 310.75 ريال

عيار 18 سجل 266.50 ريال

عيار 14 سجل 207.25 ريال

عيار 12 سجل 177.75 ريال

الاونصة11050.50 ريال

الجنيه الذهب 2487.00 ريال

الأونصة بالدولار2946.81 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.