انطلاق النسخة الثانية من “منتدى مكة للحلال” اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تستضيف مكة المكرمة النسخة الثانية من منتدى مكة للحلال 2025، الذي تنظمه غرفة مكة المكرمة تحت شعار «التنمية المستدامة عبر صناعة الحلال»، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري، وذلك في مركز غرفة مكة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز دور المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الحلال، من خلال استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والجهات التنظيمية والخبراء الدوليين لمناقشة أحدث الاتجاهات في هذا القطاع المتنامي، وتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فيه.

ويُعد المنتدى حدثًا عالميًا يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الحلال، حيث يتضمن جلسات نقاشية متخصصة حول معايير الحلال والابتكار ومستقبل التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تهدف إلى دعم الشركات ورواد الأعمال في الامتثال لمتطلبات الحلال العالمية، كما يشمل المنتدى معارض دولية بمشاركة أكثر من 150 عارضًا من 15 دولة، مما يعزز فرص التعاون التجاري وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

وسيشهد المنتدى اجتماعات أعمال لربط المستثمرين بالشركات الرائدة، إضافةً إلى عروض طهي مباشرة يقدمها طهاة عالميون متخصصون في الطهي الحلال، مما يضفي طابعًا ثقافيًا وتفاعليًا على الحدث.

كما يشكل المنتدى منصة رئيسة لمناقشة توحيد معايير الحلال عالميًا، حيث يجمع ممثلي هيئات الاعتماد الدولية مثل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية (JAKIM) ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا (BPJPH)؛ بهدف تسهيل حركة المنتجات الحلال بين الأسواق العالمية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمصنعين، ويسعى المنتدى أيضًا إلى تبني التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والكفاءة في عمليات اعتماد المنتجات الحلال.

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