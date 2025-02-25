القاهرة تستضيف الاجتماع الـ45 لمديري الجمارك العرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 45 لمديري عموم الجمارك العربية.

ورأس وفد المملكة نائب المحافظ للإستراتيجية وتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضًا تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والنظر في عدة موضوعات مطروحة منها (الموافقة على دليل الأحكام / القرارات المسبقة والدليل الاسترشادي العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي).

وبُحثت أعمال اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور “ترانزيت” بين الدول العربية المعدلة وكذلك تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لاجتماع مديري عموم الجمارك في الدول العربية وغيرها من الموضوعات الجمركية.

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