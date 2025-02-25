شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 19ر33 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 21ر43461 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 88ر29 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 25ر5983 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 08ر237 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 92ر19286 نقطة.